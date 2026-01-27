Karaidemir Barajı'nda Balık Ölümleri Tekirdağ'ı Tedirgin Etti

Tekirdağ Malkara'daki Karaidemir Barajı'nda çok sayıda balık ölümü kaydedildi; vatandaşlar endişeli, yetkililer çevresel kirlilik ve oksijen yetersizliğini araştırıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:03
Karaidemir Barajı'nda Balık Ölümleri Tekirdağ'ı Tedirgin Etti

Karaidemir Barajı'nda Balık Ölümleri Tekirdağ'ı Tedirgin Etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yer alan Karaidemir Barajında çok sayıda balığın ölerek su yüzeyine çıkması, bölge halkını endişelendirdi.

Görüntüler ve Vatandaşların Tepkisi

Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı. Baraj çevresindeki vatandaşlar, suyun yüzeyinde geniş bir alana yayılan ve hareketsiz duran çok sayıda ölü balık olduğunu fark ederek görüntüledi.

Olası Nedenler ve Yetkili İnceleme

Vatandaşlar, yaşanan durumun nedeninin araştırılmasını isterken, olası çevresel kirlilik ya da oksijen yetersizliği ihtimalleri üzerinde duruldu. Konuyla ilgili yetkililer inceleme başlattı ve olayın sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

