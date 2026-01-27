Karaidemir Barajı'nda Balık Ölümleri Tekirdağ'ı Tedirgin Etti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yer alan Karaidemir Barajında çok sayıda balığın ölerek su yüzeyine çıkması, bölge halkını endişelendirdi.

Görüntüler ve Vatandaşların Tepkisi

Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı. Baraj çevresindeki vatandaşlar, suyun yüzeyinde geniş bir alana yayılan ve hareketsiz duran çok sayıda ölü balık olduğunu fark ederek görüntüledi.

Olası Nedenler ve Yetkili İnceleme

Vatandaşlar, yaşanan durumun nedeninin araştırılmasını isterken, olası çevresel kirlilik ya da oksijen yetersizliği ihtimalleri üzerinde duruldu. Konuyla ilgili yetkililer inceleme başlattı ve olayın sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE BULUNAN KARAİDEMİR BARAJI’NDA ÇOK SAYIDA BALIĞIN ÖLEREK SU YÜZEYİNE ÇIKMASI VATANDAŞLARI ENDİŞELENDİRDİ