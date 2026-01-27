Kırklareli’de Uyuşturucu Operasyonu: Lüleburgaz ve Demirköy’de Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Kırklareli’de Uyuşturucu Operasyonu: Lüleburgaz ve Demirköy’de Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Aramalarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve ekipman ele geçirildi.

Lüleburgaz’daki ikamet aramasında, 5 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 270,25 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 115,90 gram metamfetamin, 23,88 gram kokain, 2 adet likit esrar, 1 adet hassas terazi ve 2 bin 455 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. isimli şahıs, ’uyuşturucu madde ticareti’ (TCK 188) suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Demirköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Demirköy’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 8 paket halinde toplam 42,36 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturmalar kapsamında ele geçirilen maddeler ve adli işlemlerle ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

KIRKLARELİ’NDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 TUTUKLAMA