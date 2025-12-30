DOLAR
İzmir'de 'Zimmet' Soruşturması: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu Tutuklandı

İzmir'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Kooperatifi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu dahil 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 08:15
İzmir'de 'Zimmet' Soruşturmasında Tutuklamalar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen "zimmet" soruşturması kapsamında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Soruşturma ve operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi üyelerinin mağdur edildiği ve kooperatif işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonda, Şenol Aslanoğlu ile kooperatif ve taşeron firma yetkilileri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 29 Aralık sabahı adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararı

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla; Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Şenol Aslanoğlu, Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer şüpheliler M.B., K.M., A.D., Y.E., D.Ç. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan kooperatif davasında tutuklu bulunan Soyer ve Kaya, SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

ESKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI TUNÇ SOYER

ESKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI TUNÇ SOYER

ESKİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) İZMİR İL BAŞKANI ŞENOL ASLANOĞLU

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

