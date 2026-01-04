İzmir Demircili Sahili'nde 'Gökbey' Hurda Gemi Kaçak Söküm İncelemesi

İzmir’in doğal güzellikleriyle bilinen Demircili Sahili’nde, deniz içinde bulunan 'Gökbey' adlı hurda yük gemisinin kaçak olarak parçalandığı tespit edildi. Bölge halkının ihbarı üzerine yetkili kurumlar hızlı bir müdahalede bulundu.

Olayın Detayları ve Müdahale

Olay, Urla ilçesi Demircili Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sit alanı statüsündeki ve bakir doğasıyla bilinen koyda, tersane bölgesi olmayan bir alanda 'Gökbey' isimli hurda geminin deniz içinde söküm işlemlerine tabi tutulduğu görüldü. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, gemide gerçekleştirilen işlemlerin hukuka aykırı olduğu belirlendi. Bunun üzerine sorumlular hakkında adli süreç başlatılırken, idari yaptırımlar da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Liman Başkanlığı tarafından uygulandı.

Kirlilik İncelemesi ve Taşıma Süreci

Bölgede yapılan ilk çevresel incelemelerde, çevrede asbest ve petrol türevi unsurlar açısından herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı bildirildi. Yetkililer, geminin mevcut alandan kaldırılarak yasal mevzuata uygun söküm yapılacak alana nakledilmesi sürecinin ilgili kurumlarca takip edildiğini açıkladı.

Olayla ilgili adli ve idari takip devam ediyor; yetkililer bölgedeki denetimleri artırma kararı aldı.

