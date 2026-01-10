İzmir Karabağlar'da Cinayetten Aranan Firari Yakalandı: 18 Yıl 9 Ay Hapis

İzmir Karabağlar'da cinayetten kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.B. (45), polisin operasyonuyla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:36
İzmir Karabağlar'da Cinayetten Aranan Firari Yakalandı: 18 Yıl 9 Ay Hapis

İzmir Karabağlar'da Cinayetten Aranan Firari Yakalandı

Polis operasyonuyla tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. (45)'in ilçede bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Y.B. yakalandı. Emniyete götürülen şahsın yapılan UYAP sorgulamasında, cinayet suçundan aldığı hapis cezasının kesinleştiği ve arama kaydının bulunduğu teyit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Y.B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE, 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN HAKKINDA 18 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS...

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE, 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN HAKKINDA 18 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Derince'de kamyonun çarptığı 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
2
Antalya Kepez'de Poşetteki 2 Milyonla Yakalandılar: 4 Tutuklu
3
Mardin Kızıltepe'de Ev Yangını: Anne ve 3 Çocuk Kurtarıldı
4
Midyat'ta Çikolata Kavanozunda 53.88 Gram Kokain Ele Geçirildi
5
Muş'ta 4,93 gram metamfetaminle yakalanan firari hükümlü tutuklandı
6
İzmir Karabağlar'da Cinayetten Aranan Firari Yakalandı: 18 Yıl 9 Ay Hapis
7
Edirne'de İstinat Duvarı Çöktü: İki Balkon Hasar Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları