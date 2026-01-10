İzmir Karabağlar'da Cinayetten Aranan Firari Yakalandı: 18 Yıl 9 Ay Hapis

İzmir Karabağlar'da Cinayetten Aranan Firari Yakalandı

Polis operasyonuyla tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. (45)'in ilçede bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Y.B. yakalandı. Emniyete götürülen şahsın yapılan UYAP sorgulamasında, cinayet suçundan aldığı hapis cezasının kesinleştiği ve arama kaydının bulunduğu teyit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Y.B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE, 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN HAKKINDA 18 YIL 9 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANDI.