İzmir Karşıyaka'da kafede Mısır yılanıyla dolaşana 11 bin 977 lira ceza

İzmir Karşıyaka'da kafede Mısır yılanı taşıyan S.D.'ye, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince 11 bin 977 lira idari para cezası verildi; yılan Doğa Koruma'ya teslim edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:27
Denetimde yılan ele geçirildi, sahibi idari para cezasına çarptırıldı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın kafede elinde yılanla dolaştığı yönündeki ihbarı değerlendiren Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden polis ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri, mekanda yaptıkları kontrolde S.D. (20) isimli şahsın yanında bir yılan bulundurduğunu tespit etti.

Ekiplerin yaptığı incelemede, söz konusu sürüngenin zehirsiz egzotik türler arasında yer alan ve beslenmesi izne tabi olan Mısır yılanı olduğu belirlendi. Şüpheli S.D.'nin emniyetteki ifadesinde, yılanın kendisine bir arkadaşı tarafından hediye edildiğini ve hayvana ait herhangi bir yasal sahiplik belgesinin bulunmadığını beyan ettiği öğrenildi.

Muhafaza altına alınan egzotik yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.D. hakkında ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 11 bin 977 lira idari para cezası uygulandı.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları