İzmir Konak’ta 12 Yıl 11 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir Konak'ta 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.