İzmir Konak'ta 'Silahla Yağma' Zanlısı 24 Yıl 22 Günle Yakalandı

İzmir Konak'ta silahla yağma suçundan kesinleşmiş 24 yıl 22 gün hapis cezası olan T.B. polis ekiplerince durdurularak yakalandı, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:56
Olayın Detayları

İzmir’in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 'Silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 22 gün hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durumu şüpheli görülen T.B. (42) durduruldu.

Şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, 'Silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 24 yıl 22 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

