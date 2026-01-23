İzmir Menemen'de dekoratif kemer faciası: İşletmeciye 15 yıl hapis talebi

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:59
Olay

Olay, 25 Mayıs tarihinde İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda gerçekleşti. Bir anaokulunun velilere yönelik kahvaltı organizasyonu sonrası salondan çıkan çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi.

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı, kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katılmıştı. Çift ve yanlarındaki kızları olay sonrası ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; Güler Baltacı sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde, Mehmet Fatih Baltacı ise burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çift, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi. Çiftin yanında bulunan kızları ise yara almadan kurtuldu.

Dava ve mütalaa

Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık İsmet Ceylan, tutuksuz sanık G.C. ve taraf avukatları hazır bulundu. Savcı, devrilen kemerin altında kalarak ölen çiftin ölümünden sorumlu tutulan işletmeci İsmet Ceylan hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Baba G.C. için ise beraat istendi.

Sanığın ifadesi ve duruşma

Tutuklu sanık Ceylan duruşmada söz alarak yaşananlardan dolayı üzüntüsünü dile getirdi ve 'Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum.' ifadelerini kullandı. Taraf avukatlarının savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme, Ceylan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Şubat tarihine erteledi.

