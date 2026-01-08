İzmir Ödemiş'te Otomobil Apartman Bahçesine Uçtu: 1'i Ağır, 6 Yaralı

Ödemiş'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarpıp apartman bahçesine düştü; 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:52
Ödemiş ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce park halindeki araçlara çarptı ardından bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 13.30 sıralarında Zafer Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, İ.G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, önce yol kenarında park halindeki 35 AB 9839 plakalı otomobil ve 35 AFS 983 plakalı ticari araca çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine savruldu.

Kaza sırasında kaldırımda yürüyen Rabiye Yıldırım, savrulan aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yanındaki diğer yaya ise son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu. Kazada sürücü İ.G. ile araçta yolcu olarak bulunan S.Y. (18), Ü.C. (17) ve S.B. (17) de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılara, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza Anı Kamerada

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin önce park halindeki araçlara çarpması, ardından savrularak apartman bahçesine düşmesi ve o esnada yaralıların yere savrulduğu anlar yer aldı.

