İzmir Ödemiş'te Pikap Traktöre Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

Ödemiş'te hatalı sollama yapan pikabın traktöre arkadan çarpması sonucu iki sürücü yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:39
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:39
İzmir Ödemiş'te Pikap Traktöre Arkadan Çarptı: 2 Yaralı

İzmir Ödemiş'te pikap traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza ve müdahale

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, dün akşam saatlerinde Ovakent-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ege A. (18) idaresindeki 35 ALB 227 plakalı pikap, seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen Mahmut B. (51) yönetimindeki 20 L 7889 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Yaralananlar ve tedavi

Çarpmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldıkları belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücülerden traktör sürücüsü Mahmut B. daha sonra Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detayların yürütülecek soruşturma sonrası netleşeceği kaydedildi.

İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE HATALI SOLLAMA SONUCU BİR PİKABIN ÖNÜNDE SEYREDEN TRAKTÖRE ARKADAN...

İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE HATALI SOLLAMA SONUCU BİR PİKABIN ÖNÜNDE SEYREDEN TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPMASIYLA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karakoyunlu’da 3 bin 130 vatandaşa dolandırıcılık ve şiddet eğitimi
2
Kartal'da Yakalandı: 2004 İstanbul Cinayetinin Firari Zanlısı Zeynep K.
3
Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücünün Bacağı Kırıldı
4
Sinop Gerze'de Kamyonet Devrildi — Sürücü Sağ
5
Ayvalık'ta Kayıp Göçmen Shukrı Yusuf Maxamud'un Cansız Bedeni Bulundu
6
Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 473 Hap ve Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
7
İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları