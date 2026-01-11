İzmir Ödemiş'te pikap traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Kaza ve müdahale

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, dün akşam saatlerinde Ovakent-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ege A. (18) idaresindeki 35 ALB 227 plakalı pikap, seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama yaptığı sırada aynı istikamette ilerleyen Mahmut B. (51) yönetimindeki 20 L 7889 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Yaralananlar ve tedavi

Çarpmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldıkları belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücülerden traktör sürücüsü Mahmut B. daha sonra Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili detayların yürütülecek soruşturma sonrası netleşeceği kaydedildi.

