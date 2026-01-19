Muş Varto’da ruhsatsız sahte dişçi evinde yakalandı

Emniyetin operasyonunda çok sayıda dişçilik ekipmanı ele geçirildi

Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a muhalefet suçuna yönelik yürüttükleri çalışmalar sırasında, bir şahsın ikametinde yetkisiz olarak takma diş ve diş dolgusu yaptığı bilgisine ulaştı.

Alınan adli arama kararına istinaden 19 Ocak günü saat 16.30 sıralarında adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada diş kompresörü, diş kalıpları, takma diş, diş aynaları, yapıştırıcılar, ölçü malzemeleri, müşteri defteri ve dişçilikte kullanılan çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesinde daha önce bir diş kliniğinde çalıştığını ve burada öğrendiği işlemleri ruhsatsız şekilde vatandaşlara uyguladığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı ve şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

