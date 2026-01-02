DOLAR
İzmir Torbalı'da midibüs çarpması: 25 yaşındaki Yağmur Şenli yaşamını yitirdi

İzmir Torbalı'da Aydın Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı 25 yaşındaki Yağmur Şenli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:14
Kaza, İzmir-Aydın Karayolu Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde sabah 08.15'te gerçekleşti

İzmir’in Torbalı ilçesi Aydın Karayolu üzerinde, işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Yağmur Şenli (25)'ye bir midibüs çarptı. Olay, sabah saat 08.15 sıralarında Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, midibüsü kullanan B.İ. (60) idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen araç çarpmanın şiddetiyle Şenli’yi yola savurdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yağmur Şenli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hayatını kaybeden genç kadının Kuşçuburun Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

