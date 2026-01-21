İzmit’te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı; Cenaze Toprağa Verildi

Olayın ayrıntıları

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, dün A.K. ile arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım arasında şakalaşma ile başlayan diyalog kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada, şüpheli A.K., motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Yıldırım’ı karın bölgesinden yaraladı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ferhat Ozan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.K., polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cenazesi ailesi tarafından alınan Ferhat Ozan Yıldırım, Körfez ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

