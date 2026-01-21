İzmit’te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Tutuklandı; Cenaze Toprağa Verildi

İzmit’te AVM otoparkında çıkan kavgada bıçaklanan Ferhat Ozan Yıldırım yaşamını yitirdi. Şüpheli A.K. suç aletiyle yakalanıp tutuklandı, cenaze Körfez’de toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:26
Olayın ayrıntıları

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, dün A.K. ile arkadaşı Ferhat Ozan Yıldırım arasında şakalaşma ile başlayan diyalog kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada, şüpheli A.K., motosikletin sepetinden aldığı bıçakla Yıldırım’ı karın bölgesinden yaraladı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ferhat Ozan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.K., polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cenazesi ailesi tarafından alınan Ferhat Ozan Yıldırım, Körfez ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

