Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Kapanma kar ve tipi nedeniyle alındı

Muş-Kulp karayolunun belirli bir kesimi, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekici tipi taşıt trafiğine kapatıldı.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yolun 49 ile 75 kilometreleri arasındaki bölümünün 12.00 itibarıyla kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle sürücülerin bu güzergahtan zorunlu olmadıkça geçmemeleri ve daha dikkatli olmaları istendi.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü, hava ve yol şartlarının normale dönmesinin ardından tır ve çekici trafiğine tekrar izin verileceği kaydedildi.

