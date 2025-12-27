DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.102,82 0,25%

Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Muş-Kulp karayolunun 49-75 km kesimi, kar ve tipi nedeniyle 12.00 itibarıyla tır ve çekici trafiğine kapatıldı; ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:52
Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

Kapanma kar ve tipi nedeniyle alındı

Muş-Kulp karayolunun belirli bir kesimi, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekici tipi taşıt trafiğine kapatıldı.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yolun 49 ile 75 kilometreleri arasındaki bölümünün 12.00 itibarıyla kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle sürücülerin bu güzergahtan zorunlu olmadıkça geçmemeleri ve daha dikkatli olmaları istendi.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını sürdürdüğü, hava ve yol şartlarının normale dönmesinin ardından tır ve çekici trafiğine tekrar izin verileceği kaydedildi.

MUŞ-KULP KARAYOLUNUN BELİRLİ BİR KESİMİ, KAR VE TİPİ NEDENİYLE TIR VE ÇEKİCİ TİPİ ARAÇ TRAFİĞİNE...

MUŞ-KULP KARAYOLUNUN BELİRLİ BİR KESİMİ, KAR VE TİPİ NEDENİYLE TIR VE ÇEKİCİ TİPİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI.

MUŞ-KULP KARAYOLUNUN BELİRLİ BİR KESİMİ, KAR VE TİPİ NEDENİYLE TIR VE ÇEKİCİ TİPİ ARAÇ TRAFİĞİNE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Elazığ'da Kubbeli Cami'de Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada
3
Beypazarı'nda Trafik Kazası: Çift ve 3 Aylık Bebek Toprağa Verildi
4
İslahiye'de Arazi Kavgası: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Başakşehir Oto Sanayi Sitesi Yangını: Patlama ve Güvenlik Kamerası Kayıtları
6
Muratlı Sanayi Sitesi'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
7
Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti