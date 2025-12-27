DOLAR
Başakşehir Oto Sanayi Sitesi Yangını: Patlama ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; patlama anı ve Abdullah Damkacı (51) ile iş yeri sahibinin kaçış anı kayıtlarda yer alıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:09
Başakşehir Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ve detaylar ortaya çıktı. Yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi

Yangın, gece saatlerinde site içinde bulunan 2 katlı kaporta ve yedek parça dükkanı'nda çıktı. Olayda Abdullah Damkacı (51) hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Damkacı, o sırada iş yeri sahibine ziyarete gelmiş ve birlikte oturdukları sırada patlama meydana geldi.

Patlama sonrası alevler kısa sürede binayı sararken iş yeri sahibi kendini son anda dışarı atmayı başardı; ancak Abdullah Damkacı içeride mahsur kalarak yaşamını yitirdi. İş yerinde gece saatlerinde oluşan hasar, facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Güvenlik kamerası kayıtları

Güvenlik kamerası görüntülerinde patlama anı ve iş yeri sahibinin kendini son anda dışarı atma anı saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yangından dakikalar önce bir aracın sokağa girdiği, ardından patlama sesleriyle birlikte dumanların yükseldiği ve iş yeri sahibinin koşarak dışarı çıktığı anlar net şekilde görülüyor.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerini güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden sürdürüyor.

YANGIN BÜYÜK HASARA YOL AÇTI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

