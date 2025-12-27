DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Beypazarı'nda Trafik Kazası: Çift ve 3 Aylık Bebek Toprağa Verildi

Ankara Beypazarı'nda kontrolden çıkan otomobilde ölen Mahir ve Pınar Çanak ile 3 aylık Oğuz Kaan için Beypazarı'da cenaze töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:59
Beypazarı'nda Trafik Kazası: Çift ve 3 Aylık Bebek Toprağa Verildi

Beypazarı'nda trafik kazasında yaşamını yitiren aile son yolculuğuna uğurlandı

Kaza ve olay yeri

Ankara Beypazarı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsü Mahir Çanak (27) olan 06 KGP 14 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 10 metrelik yükseklikten şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Pınar Çanak (25) ile çiftin 3 aylık erkek bebekleri Oğuz Kaan Çanak ile birlikte sürücü Mahir Çanak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından cenazeler Beypazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenaze töreni

Aileleri tarafından teslim alınan çifti ve bebeklerini için Beypazarı Cemil Mercan Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Soruşturma

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BEYPAZARI'NDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

BEYPAZARI'NDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÇİFT İLE 3 AYLIK BEBEKLERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BEYPAZARI'NDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Elazığ'da Kubbeli Cami'de Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada
3
Beypazarı'nda Trafik Kazası: Çift ve 3 Aylık Bebek Toprağa Verildi
4
Muratlı Sanayi Sitesi'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı
5
Muş-Kulp karayolu tır ve çekici trafiğine kapatıldı
6
İslahiye'de Arazi Kavgası: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
Başakşehir Oto Sanayi Sitesi Yangını: Patlama ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti