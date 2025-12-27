Beypazarı'nda Trafik Kazası: Çift ve 3 Aylık Bebek Toprağa Verildi

Beypazarı'nda trafik kazasında yaşamını yitiren aile son yolculuğuna uğurlandı

Kaza ve olay yeri

Ankara Beypazarı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsü Mahir Çanak (27) olan 06 KGP 14 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 10 metrelik yükseklikten şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Pınar Çanak (25) ile çiftin 3 aylık erkek bebekleri Oğuz Kaan Çanak ile birlikte sürücü Mahir Çanak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından cenazeler Beypazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenaze töreni

Aileleri tarafından teslim alınan çifti ve bebeklerini için Beypazarı Cemil Mercan Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Soruşturma

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

