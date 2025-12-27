DOLAR
Muratlı Sanayi Sitesi'nde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ Muratlı Küçük Sanayi Sitesi önünde 34 CSS 358 ve 26 FL 479 plakalı araçların çarpıştığı kazada sürücü C.T.B. yaralandı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:52
Kaza ve müdahale

Tekirdağ Muratlı Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 CSS 358 plakalı otomobil ile 26 FL 479 plakalı pick-up aracın karıştığı kazada, 26 FL 479 plakalı aracın sürücüsü C.T.B., çarpışmanın etkisiyle başını ön cama çarparak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı; ardından ambulansta yapılan müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasar, trafik ve soruşturma

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle yol üzerinde kısa süreli trafik aksaması yaşandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

