İznik'te Lodosla Büyüyen Çatı Yangını: Komşu Binanın Balkonundaki Eşyalar Alev Aldı

İznik'te çatı katındaki yangın lodos nedeniyle komşu binaya sıçradı; balkondaki eşyalar yandı, itfaiye müdahale etti, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:46
Bursa’nın İznik ilçesinde bir iki katlı evin çatı katında çıkan yangın, lodosun etkisiyle kuvvetli rüzgar nedeniyle komşu binaya sıçradı. Olayda, üç katlı binanın balkonunda bulunan eşyalar alev aldı.

Olay anı

Alevleri fark eden ev sahibi, yangının daha da büyümesini engellemek için balkona çıkarak yanan eşyaları aşağı attı. Bu sırada vatandaşın ağzında sigara olduğu görüldü ve yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hem yangının çıktığı evde hem de komşu binada oluşan alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

