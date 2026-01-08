İznik’te Şiddetli Fırtına: Boyalıca’da Ev Çatısı Uçtu

İznik Boyalıca'da şiddetli fırtına bir evin çatısını uçurdu; çatı elektrik tellerine ve bir araca zarar verdi, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:11
İznik’te Şiddetli Fırtına: Boyalıca’da Ev Çatısı Uçtu

İznik’te Şiddetli Fırtına: Boyalıca’da Ev Çatısı Uçtu

Bursa’nın İznik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Boyalıca mahallesinde bir evin çatısının koparak uçmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, çatının fırtına sırasında koparak evin bahçesine düştüğü bildirildi. Uçan çatı aynı zamanda elektrik tellerine ve bir araca zarar verdi.

Müdahale ve Güvenlik

Yetkililer, elektrik tellerini tamir etmek ve çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Olay anında evin bahçesinde kimsenin olmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE BİR EVİN ÇATISI UÇTU.

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE BİR EVİN ÇATISI UÇTU.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da SGK Avukatını Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Kapaklı'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu sahibi N.D. tutuklandı
3
Tuzla'da Fırtına ve Sağanak: Tekneler Havadan Görüntülendi
4
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tırlar Lodosla Zor Anlar
5
Bafra'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Gözaltına Alındı
6
İznik’te Şiddetli Fırtına: Boyalıca’da Ev Çatısı Uçtu
7
Köyceğiz Yenimahalle'de Çatı Katı Yangını: Ev Tamamen Yandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları