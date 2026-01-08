İznik’te Şiddetli Fırtına: Boyalıca’da Ev Çatısı Uçtu

Bursa’nın İznik ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, Boyalıca mahallesinde bir evin çatısının koparak uçmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, çatının fırtına sırasında koparak evin bahçesine düştüğü bildirildi. Uçan çatı aynı zamanda elektrik tellerine ve bir araca zarar verdi.

Müdahale ve Güvenlik

Yetkililer, elektrik tellerini tamir etmek ve çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Olay anında evin bahçesinde kimsenin olmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

