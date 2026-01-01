İznik'te Yılbaşı Gecesi Huzur ve Trafik Denetimi

Bursa'nın İznik ilçesinde yılbaşı gecesi, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri tarafından kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetim Detayları

İlçe genelinde birçok noktada eş zamanlı yapılan uygulamalarda yaklaşık 150 araç durduruldu ve 300 kişiye GBT kontrolleri yapıldı. Ayrıca sürücülere yönelik alkol kontrolleri de uygulandı.

Denetimler kapsamında ilçedeki tüm eğlence mekanları kontrol edilerek kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için gerekli incelemeler yapıldı. Uygulamaların yılbaşı gecesinin herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Yetkililerin Açıklaması

Yetkililer, benzer denetimlerin asayiş ve huzurun korunması amacıyla aralıksız devam edeceğini ifade etti.

