Jandarmadan Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya Serdivan'da jandarma operasyonunda 1 kişi tutuklandı; çok sayıda ecstasy ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:08
Operasyon ve gözaltılar

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, E.C.K (25) ve E.A. (30) gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 65 adet ecstasy hap, 445 gram esrar, 88 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 60 gram A-M maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli süreç

Yürütülen adli işlemlerinin ardından, E.C.K.'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Soruşturma ise devam ediyor.

