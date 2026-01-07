JASAT Operasyonu: 5 İlde Kablo Hırsızlığına 6 Tutuklama

Diyarbakır İl Jandarma’dan eş zamanlı baskın: Çalıntı kablolar ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde farklı illerde kamu altyapısı ve esnafı hedef alan kablo hırsızlarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Yapılan titiz çalışmalarda, 5 ilde 7 farklı adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla bağlantılı oldukları belirlenen şahısların kimlik ve adresleri tespit edildi. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ile birlikte çalıntı kablolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.D., E.S., R.Ç., V.D.,Y.D. ve M.G., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar ve ele geçirilen deliller, bölgedeki altyapı güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, JANDARMA SUÇ ARAŞTIRMA TİMİ (JASAT) VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, 5 İLDE 7 ADRESE YAPTIĞI OPERASYONLA KABLO ÇALAN 14 ŞÜPHELİYİ YAKALADI. ŞÜPHELİLERDEN 6'SI SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANDI.