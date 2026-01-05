DOLAR
JÖAK, Elif Kumal’ın Gölet Cenazesini Yanal Taramalı Sonarla Tespit Etti

Balıkesir Erdek'te 8 gündür kayıp olan Elif Kumal’ın cenazesi, Jandarma Genel Komutanlığı JÖAK dalgıç timlerinin Yanal Taramalı Sonar cihazıyla göl dibinde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:22
Olayın ayrıntıları

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, sevgilisi ile kavga ettikten sonra kendisinden 8 gün haber alınamayan ve dün gece gölette aracı içinde ölü olarak bulunan Elif Kumal vakasında cenazenin yerinin tespitini Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı JÖAK dalgıç timleri yaptı.

Türkiye’de sadece Ankara’da bulunan Yanal Taramalı Sonar Cihazı ile Erdek ilçesine gelen dalgıç timinin, balçık çamura saplanmış olarak göl dibinde bulunan Elif’in cenazesine ulaştığı tespit edildi.

Olay, Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ’da bulunan Yukarıyapıcı Göletinde gerçekleşti. Dün gece cenazenin çıkarılmasının ardından bu sabah göl çevresinde olay yeri incelemesi devam ediyor.

Ankara’dan Balıkesir’e gelerek aracın ve Elif’in cenazesinin bulunmasına büyük katkı sağlayan JÖAK dalgıç timleri gölde dalışlarını sürdürüyor. Elif’in yanında bulunan şahsi malzemeler su altından çıkartıldı ve jandarma timleri Yanal Taramalı Sonar Cihazı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili adli soruşturma ise devam ediyor.

