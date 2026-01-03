Kadıköy'de İnşaat İşçileri Vinç Kulesine Çıktı — Maaş İddiası

Kadıköy'de Vinç Eylemi: İşçiler Maaş İddiasıyla Kuleye Çıktı

Torin İnşaat şantiyesinde gerilim

Olay, saat 13.45 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Sıtma Pınar Sokak üzerindeki Torin İnşaat'a ait şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan yaklaşık 30 işçi, 2 aydır maaşlarını alamadıklarını belirterek eylem başlattı.

İşçilerden 4'ü, şantiye içerisindeki kule vincin tepesine çıkarak maaşları ödenmeden aşağı inmeyeceklerini söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işçilerle uzun süre görüşerek ikna çalışmalarını yürüttü. Yapılan görüşmeler ve firma yetkilileriyle sağlanan temas sonucunda eylemin sonlandırıldığı öğrenildi.

Vinç kulesine çıkan işçiler, ekiplerin gözetiminde güvenli şekilde aşağı indirildi. Olayla ilgili olarak, firmanın sahibi hakkında ise İran asıllı olduğu ve uzun süredir kendisine ulaşılamadığı yönünde iddialar bulunuyor.

Konuyla ilgili yetkili kurumlardan veya firma tarafıdan yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.

İSTANBUL (İHA) - KADIKÖY’DE BULUNAN BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER, YAKLAŞIK 2 AYDIR MAAŞLARINI ALAMADIKLARINI ÖNE SÜREREK VİNÇ KULESİNİN TEPESİNE ÇIKARAK EYLEM YAPTI. UZUN SÜREN İKNA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN İŞÇİLER VİNÇTEN İNDİRİLDİ.