Kadıköy Suadiye'de Audi Takla Attı: Elektrik Direği Devrildi, Sürücü Hastanede

Kadıköy Suadiye'de Audi Takla Attı: Elektrik Direği Devrildi

Çetin Emeç Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kaza paniğe yol açtı

Kadıköy Suadiye Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda sabah 05.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Audi marka, 34 CTB 226 plakalı otomobilin sürücüsü R.G., iddialara göre virajı alamayarak kontrolü kaybetti.

Savrulan araç önce takla attı, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü R.G., olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

