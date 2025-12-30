DOLAR
Şırnak'ta Kar: Belediye Mahsur Kalan Yüzlerce Aracı Kurtardı

Şırnak'ta 3 gündür devam eden kar nedeniyle Hakkari-Şırnak hattında yüzlerce tır ve araç mahsur kaldı; Şenoba'da belediye ekipleri kurtarma ve yardım çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:25
Şenoba'da yoğun kurtarma ve yardım çalışması

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Şırnak'ta hayat olumsuz etkilendi. Kentte 3 gündür devam eden kar nedeniyle yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Hakkari'den Şırnak'a giden yüzlerce tır yolda zor anlar yaşarken, Uludere ilçesi Şenoba beldesi ile Bestler Dereler bölgesinde de ulaşım felç oldu.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'ın talimatıyla belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Mahsur kalanlar kurtarılarak güvenli alanlara çekildi.

Ekipler, kurtarma çalışmalarının yanı sıra sürücülere yiyecek ve içecek desteği sağlayarak mağdurları yalnız bırakmadı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

