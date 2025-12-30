Şırnak'ta Kar: Belediye Mahsur Kalan Yüzlerce Aracı Kurtardı

Şenoba'da yoğun kurtarma ve yardım çalışması

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Şırnak'ta hayat olumsuz etkilendi. Kentte 3 gündür devam eden kar nedeniyle yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Hakkari'den Şırnak'a giden yüzlerce tır yolda zor anlar yaşarken, Uludere ilçesi Şenoba beldesi ile Bestler Dereler bölgesinde de ulaşım felç oldu.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'ın talimatıyla belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Mahsur kalanlar kurtarılarak güvenli alanlara çekildi.

Ekipler, kurtarma çalışmalarının yanı sıra sürücülere yiyecek ve içecek desteği sağlayarak mağdurları yalnız bırakmadı.

ŞIRNAK'TA 3 GÜNDÜR ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YÜZLERCE ARAÇ YOLDA MAHSUR KALINCA BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU.