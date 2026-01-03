DOLAR
Kadirli'de Ev Yangını: 75 Yaşındaki Hilal Sofuoğlu Yaşamını Yitirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Koçlu köyünde çıkan ev yangınında 75 yaşındaki Hilal Sofuoğlu yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:13
Koçlu köyündeki yalnız yaşayan adamın evinde yangın çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Koçlu köyünde, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Hilal Sofuoğlu'na ait evde yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü. Yangın sonrası ev içinde yapılan incelemede, ekipler Sofuoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Sofuoğlu'nun cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

