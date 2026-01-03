Kadirli'de Ev Yangını: 75 Yaşındaki Hilal Sofuoğlu Yaşamını Yitirdi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Koçlu köyünde, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Hilal Sofuoğlu'na ait evde yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü. Yangın sonrası ev içinde yapılan incelemede, ekipler Sofuoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından, Sofuoğlu'nun cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

