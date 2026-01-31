Yerlikaya: Kırmızı Bültenle Aranan Serdar Sertçelik Macaristan’dan Türkiye’ye Getirildi

Yerlikaya: Kırmızı Bültenle Aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bülten ile aranan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik'in Macaristan'dan ülkemize getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından operasyonun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya'nın açıklamasında yer alan ifade şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan’dan ülkemize getirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Sertçelik 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan’da yakalanmış ve tutuklanmıştı."

Yerlikaya'nın duyurusunda, adli süreç ve iade işlemlerine ilişkin detayların ilgili birimlerce yürütüldüğü belirtildi.

