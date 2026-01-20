Kağıthane'de Burak Tuncel Cinayetinde 6 Şüpheli Tutuklandı

Olay detayları ve soruşturma

İstanbul Kağıthane’de yürütülen soruşturmada, 17 Ocak’ta Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi’nde park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren Burak Tuncel (25) ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

İddiaya göre, olay tarihinde araçta bulunan Tuncel, kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla hedef alındı; otomobile yaklaşık 40’a yakın kurşun isabet etti. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, zanlılarla birlikte hareket ettiği tespit edilen 3 şahıs operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında 2’si 18 yaşından küçük olmak üzere 6 kişi tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

