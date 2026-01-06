Kağıthane'de Feci Kaza: Motosikletin Çarptığı Berber Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de feci kaza: Berber hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane’de bir berberin işyeri çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanması ve ardından hayatını kaybetmesi, bölgeyi yasa boğdu.

Kaza anı ve ilk müdahale

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre berber Kenan Pala (56), evine gitmek üzere iş yerinden çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada 34 KYN 239 plakalı motosikletle hızla ilerleyen Batuhan Y., yolun karşısına geçmek isteyen Pala’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pala ağır şekilde yaralandı, motosiklet sürücüsü Batuhan Y. ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kenan Pala kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Batuhan Y.nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamera görüntüleri

Feci kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler kazanın şiddetini ortaya koydu. Yetkililer olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

İSTANBUL KAĞITHANE'DE İŞYERİNDEN ÇIKAN BERBER, YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA HIZLA İLERLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPMASI SONUCU AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI. TALİHSİZ ADAM KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBEDERKEN, FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI.