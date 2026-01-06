Kağıthane'de Feci Kaza: Motosikletin Çarptığı Berber Hayatını Kaybetti

Kağıthane’de motosikletin çarptığı berber Kenan Pala (56) ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:31
Kağıthane'de Feci Kaza: Motosikletin Çarptığı Berber Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de feci kaza: Berber hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane’de bir berberin işyeri çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanması ve ardından hayatını kaybetmesi, bölgeyi yasa boğdu.

Kaza anı ve ilk müdahale

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre berber Kenan Pala (56), evine gitmek üzere iş yerinden çıkarak yürümeye başladı. Bu sırada 34 KYN 239 plakalı motosikletle hızla ilerleyen Batuhan Y., yolun karşısına geçmek isteyen Pala’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pala ağır şekilde yaralandı, motosiklet sürücüsü Batuhan Y. ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki müdahale ve soruşturma

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kenan Pala kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Batuhan Y.nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamera görüntüleri

Feci kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, görüntüler kazanın şiddetini ortaya koydu. Yetkililer olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

İSTANBUL KAĞITHANE'DE İŞYERİNDEN ÇIKAN BERBER, YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA HIZLA İLERLEYEN...

İSTANBUL KAĞITHANE'DE İŞYERİNDEN ÇIKAN BERBER, YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA HIZLA İLERLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÇARPMASI SONUCU AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI. TALİHSİZ ADAM KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBEDERKEN, FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI.

İSTANBUL KAĞITHANE'DE İŞYERİNDEN ÇIKAN BERBER, YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA HIZLA İLERLEYEN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Merkezli Operasyon: 19 İlde Çocuk Müstehcenliğinden 40 Gözaltı
2
Erzin'de Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Kannabinoid ve Metamfetaminle 1 Tutuklama
3
Kırıkhan'da 101 Captagon Hapı Ele Geçirildi — İ.Ş. Tutuklandı
4
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
5
Batman'da Elektrik Panosu Yangını — Kültür Mahallesi'nde Söndürüldü
6
Samsun İlkadım'da Asker Eğlencesinde Yumruklu Kavga
7
Kayseri'de 11 Yıllık Firari A.S. Yakalandı — 17 Yıl 9 Ay 22 Gün Hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları