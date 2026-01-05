Kağıthane’de inanılmaz kurtuluş: Güvenlik kamerası çocuğun son anda kaçışını kaydetti

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde 1 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında etkili olan kar yağışı sonrası yokuş aşağı kayan bir otomobil, park halindeki araçlara çarparak durdu. Olay sırasında sokakta kar topu oynayan bir çocuk, kayan otomobili fark ederek iki aracın arasına girip otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Görüntülerde, karda oynayan çocuğun kayan aracı fark ettiği ve hızla iki aracın arasına girerek tehlikeyi atlattığı anlar yer alıyor. Çocuk, tehlikeyi atlattıktan sonra araçların arasından çıkarak koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Görgü tanığı açıklaması

Okan Bakaç, kamera görüntülerini izlediklerinde şoke olduklarını belirterek, "Kaza ofisimizin tam önünde gerçekleştiği için güvenlik kamerasından da izlemek bakmak istedik. Baktığımızda şoke olduk. Küçük bir yavrumuz, küçük bir çocuğumuz, komşumuzun çocuklarından birinin verilmiş sadakası varmış. Bunun inanılmaz kurtuluşuna şahit olduk ve çok sevindik açıkçası. Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Gerçekten de bunun bir örneği. Yani kaza olduğu için maddi bir hasar var gerçekten. Araç duramamış yukarıdan gelirken, duramadığı için de toparlamak istemiş. Maalesef aşağı doğru kayarak inerken yine 2-3 komşumuzun arabasına zarar vererek durmuş. Dediğim gibi burada en önemlisi can kaybının olmaması. Bunun için sevinçliyiz" dedi.

