Kağıthane'de İtfaiyenin Zorlu Mücadelesi: 3 Katlı Binada Yangın

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın, dik yokuş ve dar sokaklar nedeniyle itfaiyenin metrelerce hortum çekerek müdahale etmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:38
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:46
Gültepe Mahallesi'nde dik yokuş ve dar sokaklar müdahaleyi güçleştirdi

Kağıthane Gültepe Mahallesi Akçil Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgenin dik yokuşlar ve dar sokaklar ile bir sokağın kapalı olması, itfaiye araçlarının alana yaklaşmasını engelledi. Ekipler, yangına ulaşabilmek için araçtan metrelerce uzunlukta hortum çekerek müdahale etti.

Zorlu koşullara rağmen yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmese de dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili gelişmeler hakkında inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

