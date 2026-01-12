Kağıthane'de İtfaiyenin Zorlu Mücadelesi: 3 Katlı Binada Yangın

Gültepe Mahallesi'nde dik yokuş ve dar sokaklar müdahaleyi güçleştirdi

Kağıthane Gültepe Mahallesi Akçil Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında alevlerin sardığı daire kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgenin dik yokuşlar ve dar sokaklar ile bir sokağın kapalı olması, itfaiye araçlarının alana yaklaşmasını engelledi. Ekipler, yangına ulaşabilmek için araçtan metrelerce uzunlukta hortum çekerek müdahale etti.

Zorlu koşullara rağmen yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmese de dairede büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili gelişmeler hakkında inceleme başlatıldı.

