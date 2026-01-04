DOLAR
Kağıthane’de Tamir Halindeki Otomobilde Yangın: Evsiz Kişi Hayatını Kaybetti

Kağıthane Seyrantepe'de tamir için bırakılan otomobile giren evsiz şahıs, 03.00'te çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 06:56
Olay 03.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak’ta meydana geldi

Kağıthane'de, soğuktan korunmak amacıyla tamirhanenin önünde tamir için bırakılmış otomobile giren bir evsiz şahıs, araçta çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

Olayın, 03.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokakta gerçekleştiği belirtildi. İddialara göre sokakta yaşayan kişi, soğuktan korunmak için tamirhanede bir süredir bekleyen ve camı kırık olan araca girdi.

Kısa süre sonra araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında karbonmonoksit zehirlenmesi geçirdiği ve bilincini kaybettiği öğrenilen şahıs, yanan otomobilin içinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, aracın içindeki cansız bedeni görünce polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

Alınan ilk ifadelere göre otomobilin 1 aydan fazla süredir tamirhanede beklediği ve camının kırık olduğu kaydedildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenini ve şahsın ölüm sebebini soruşturuyor. Olayla ilgili olarak otomobilin sahibi ile tamirhanede çalışan tamirci çağrıldı ve yetkililer kapsamlı inceleme başlattı.

