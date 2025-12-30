Kahramanmaraş'ta 170 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta 170 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL; 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmasında, istihbari takip sonucu şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecek iki araç tespit edildi.

Ekipler, dört saat süren sıcak takip sonrası Adana yolu üzerindeki giriş noktasında uygulama başlattı. Uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleri gözaltına alındı.

Narkotik köpeği Alfi ile yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 160 bin adet sentetik ecza ile 10 bin adet Ecstasy olmak üzere toplam 170 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

