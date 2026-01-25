Kahramanmaraş'ta 5 Günlük Bebeği Darp Eden Hemşire Afyon'da Teslim Oldu

Hazel Dırık Bağrıyanık, Kahramanmaraş'ta 5 günlük bir bebeği darp ederek engelli bıraktığı iddiasıyla Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis merkezine teslim oldu.

AFYONKARAHİSAR (İHA) kaynaklı habere göre, olayın ortaya çıkan görüntüleri büyük tepki uyandırdı.

Olayın Detayları

İddialara göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde 2021 yılında kaydedilen görüntülerde, Deniz Esin Boroklar'ın henüz 5 günlük olduğu dönemde yoğun bakımda darp edildiği ve bunun sonucunda bebeğin engelli hale geldiği öne sürüldü.

Bağrıyanık'ın gece geç saatlerde polise teslim olduğu, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği

