Kahramanmaraş'ta Açılan Mazgala Düşen Çocuk Yaralandı

Kahramanmaraş'ta, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi'nde bir mazgal kapağının açılması sonucu bir çocuk havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, mahalledeki bir binanın önünde bulunan mazgalın kapağını bir kişi açtı. O sırada bir çocuk dengesini kaybederek açık kalan mazgaldan havalandırma boşluğuna düştü.

Düşme sonucu yaralanan çocuk için itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Güvenlik Kamerası ve Soruşturma

O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntülerde bir kişinin mazgal kapağını açtığı ve çocuğun bir anda açık mazgaldan aşağıya düştüğü anlar yer alıyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

