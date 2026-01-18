Kahramanmaraş’ta Bonzai Operasyonu: 17,79 Gram Ele Geçti, 1 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 17,79 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili yürütülen adli işlemler kapsamında 1 şüpheli tutuklandı, ayrıca 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen iki ayrı çalışmada ise 30 kilo nargile tütünü, 50 elektronik sigara cihazı, 66 paket gümrük kaçağı sigara, 25 bin dal boş makaron ile 55 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

