Kahramanmaraş’ta Bonzai Operasyonu: 17,79 Gram Ele Geçti, 1 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Narkotik ekiplerinin operasyonunda 17,79 gram bonzai ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 17:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 17:39
Kahramanmaraş’ta Bonzai Operasyonu: 17,79 Gram Ele Geçti, 1 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Bonzai Operasyonu: 17,79 Gram Ele Geçti, 1 Şüpheli Tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 17,79 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili yürütülen adli işlemler kapsamında 1 şüpheli tutuklandı, ayrıca 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen iki ayrı çalışmada ise 30 kilo nargile tütünü, 50 elektronik sigara cihazı, 66 paket gümrük kaçağı sigara, 25 bin dal boş makaron ile 55 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ'TA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Çatı Yangını Büyümeden Söndürüldü
2
Kastamonu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
3
Kamerun Bayraklı Aurelia, Dron Saldırısı Sonrası Samsun Limanı'na Demirledi
4
Kahramanmaraş’ta Bonzai Operasyonu: 17,79 Gram Ele Geçti, 1 Şüpheli Tutuklandı
5
Tabka'da Halk SDG Afişlerini Parçaladı — SDG'den Rakka'ya Roket Saldırısı
6
Sivas’ta Kombi Patlaması: Mehmetpaşa Mahallesi’nde Paniğe Yol Açtı
7
Diyarbakır'da düğünde aile kavgası sokağa taştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları