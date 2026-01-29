Kahramanmaraş'ta Doğal Gaz Borusu Patladı: 3 Kadın Yaralandı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı; 3 kadın yaralandı, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:53
Kahramanmaraş'ta Doğal Gaz Borusu Patladı: 3 Kadın Yaralandı

Kahramanmaraş'ta doğal gaz borusu patladı: 3 kadın yaralandı

Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde 9’uncu sokak'taki müstakil bir evin önünde meydana geldi.

Patlama ve müdahale

Mahallede yürütülen altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamadan dolayı evde bulunan 3 kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, patlamanın yaşandığı evin içindeki yaralıları çıkararak ambulanslara teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve sağlık durumu

Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞAL GAZ BORUSU PATLAMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

KAHRAMANMARAŞ'TA ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞAL GAZ BORUSU PATLAMASI SONUCU MEYDANA GELEN OLAYDA 3 KİŞİ YARALANDI

KAHRAMANMARAŞ'TA ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA DOĞAL GAZ BORUSU PATLAMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Halk Otobüsünde Kalp Krizi: Şoför Muzaffer Sever Hayat Kurtardı
2
Gaziantep’te 55 Litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı
3
Uşak'ta Alzheimer Hastası Nurten Bilir 18 Gündür Kayıp
4
İzmir Bayraklı'da Çatı Katı Yangını Söndürüldü
5
Ali Yerlikaya, Berhem Salih ile Görüştü: Türkiye'nin Göç Yönetimi ve İş Birliği
6
Hasdal Yolu'nda Cezaevi Aracı Devrildi — Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
7
Aksaray'da NSM'den Narkotik Operasyonu: 8 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları