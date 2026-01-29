Kahramanmaraş'ta doğal gaz borusu patladı: 3 kadın yaralandı
Olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde 9’uncu sokak'taki müstakil bir evin önünde meydana geldi.
Patlama ve müdahale
Mahallede yürütülen altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamadan dolayı evde bulunan 3 kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, patlamanın yaşandığı evin içindeki yaralıları çıkararak ambulanslara teslim etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Soruşturma ve sağlık durumu
Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
