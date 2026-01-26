Kahramanmaraş’ta Engizek Dağı’nda Yaylada Rahatsızlanan Kadın Kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta Engizek Dağı’nda yayla müdahalesi
Belediye ekipleri zorlu araziyi aşarak kadını sağlık ekiplerine teslim etti
Kahramanmaraş’ta Engizek Dağı bölgesindeki yaylada rahatsızlanan bir kadın, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi Ayranpınarı Mezrası sınırlarında bulunan yaylada gerçekleşti. Yaylada rahatsızlandığı ihbar edilen Vahide Tekin için bölgeye ekip sevk edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen yaylaya ulaştı ve rahatsızlanan kadını bulunduğu noktadan alarak güvenli bölgeye taşıdı.
Güvenli bölgeye ulaşan ekipler, Vahide Tekin'i sağlık ekiplerine teslim ederek tedavi sürecinin başlatılmasını sağladı.
