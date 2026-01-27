Kahramanmaraş’ta İnşaatta İş Kazası: 1 Yaralı
Onikişubat, Şazi Bey Mahallesi
Kahramanmaraş’ta bir inşaatta meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı. Olay, merkez Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi Mâlik Ejder Caddesi üzerinde, eski stadyum yanında bulunan inşaat alanında gerçekleşti.
Alınan bilgiye göre, inşaatın 2’nci katında yürütülen kalıp çalışması sırasında ayağı kayarak sırt üstü düşen M.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
