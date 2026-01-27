Kahramanmaraş’ta İnşaatta İş Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta kalıp çalışması yapılan inşaatta ayağı kayıp düşen M.A. sırtından yaralandı; olay yerinde müdahale edilip hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:59
Onikişubat, Şazi Bey Mahallesi

Kahramanmaraş’ta bir inşaatta meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı. Olay, merkez Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi Mâlik Ejder Caddesi üzerinde, eski stadyum yanında bulunan inşaat alanında gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, inşaatın 2’nci katında yürütülen kalıp çalışması sırasında ayağı kayarak sırt üstü düşen M.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

