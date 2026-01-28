Kahramanmaraş’ta Jandarma Operasyonunda 12 Aranan Şahıs Cezaevine Gönderildi

Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerinin çalışmasında yakalanan 263 kişiden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi; 6 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 20:27
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 20:27
İl genelinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda merkez ilçeler ile Afşin, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde toplam 263 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda 6 adet av tüfeği ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, Y.G. (21) hakkında birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay ile ve U.Y. (37) hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ve adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

