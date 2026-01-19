Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, 12 Cep Telefonu ve Alkol Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Alkol ve cep telefonlarına el konuldu

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarına yönelik bir çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında 2 şüpheli belirlendi ve adreslerinde arama yapıldı.

Aramalarda 5 litre etil alkol, 4 litre alkollü içki ve 5 şişe alkol kiti ile birlikte, 9’u kaçak, 3’ü klonlanmış olmak üzere toplam 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Soruşturma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

