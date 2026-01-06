Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Sahte İçki Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalandı; silah, mühimmat, sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:22
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:22
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Sahte İçki Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Sahte İçki Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi tarafından gerçekleştirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçakçılık, sahte içki ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Aramalarda 28 sikke, 1 tabanca, 2 şarjör, 37 fişek, 32 litre kaçak sahte alkollü içki, 36 litre etil alkol ve 1 adet alkollü içki yapımında kullanılan anason yağı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

