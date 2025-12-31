Kahramanmaraş'ta Kar Kazası: Belediye Otobüsü Çocuk Hastanesi Duvarına Çıktı

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi: Otobüs duvara çıktı

Kazada yaralanan olmadığı açıklandı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı kent merkezinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Kayganlaşan yolların neden olduğu kazalarda, bir belediye otobüsü kontrolden çıkarak çocuk hastanesi duvarına çıktı.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Belediye ekipleri, karla mücadele kapsamında iş makineleriyle ana arterlerde temizlik ve tuzlama çalışması yürütüyor. Çalışmaların amacı, ulaşımın güvenli biçimde sürdürülmesini sağlamak.

Trafikte seyreden araçlar buzlanma nedeniyle düşük hızla ilerlerken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

KAHRAMANMARAŞ'TA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI BİR OTOBÜS KAZA YAPTI.