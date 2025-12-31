DOLAR
Kahramanmaraş'ta Kar Kazası: Belediye Otobüsü Çocuk Hastanesi Duvarına Çıktı

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle kayganlaşan yollarda bir belediye otobüsü çocuk hastanesi duvarına çıktı; kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:16
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı etkiledi: Otobüs duvara çıktı

Kazada yaralanan olmadığı açıklandı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı kent merkezinde ulaşımda aksamalara yol açtı. Kayganlaşan yolların neden olduğu kazalarda, bir belediye otobüsü kontrolden çıkarak çocuk hastanesi duvarına çıktı.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri aldı ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Belediye ekipleri, karla mücadele kapsamında iş makineleriyle ana arterlerde temizlik ve tuzlama çalışması yürütüyor. Çalışmaların amacı, ulaşımın güvenli biçimde sürdürülmesini sağlamak.

Trafikte seyreden araçlar buzlanma nedeniyle düşük hızla ilerlerken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

