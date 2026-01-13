Kahramanmaraş'ta Karla Kapanan Yol Açıldı, Zehirlenen Kişi Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta karla kapanan yol açıldı, zehirlenen vatandaş kurtarıldı

Olay yeri: Döngel Mahallesi — Müdahale kısa sürede gerçekleştirildi

Onikişubat Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolunu iş makineleriyle açarak zamanla yarıştı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yola ulaşım sağlandı ve zehirlenme geçirdiği öğrenilen şahsa müdahale edildi.

Yolun açılmasının ardından hasta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)ne teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Zorlu kış şartlarına rağmen 7/24 sahada görev yapan Onikişubat Belediyesi ekiplerinin, vatandaşların can güvenliğini önceliklendirdiği vurgulandı. Yapılan açıklamada ekiplerin olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuz halinde olduğu ve acil durumlarda vatandaşların ilgili birimlere ivedilikle ulaşmaları gerektiği çağrısında bulunuldu.

