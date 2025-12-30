DOLAR
Nazilli'de Gece Yangını: Şirinevler Mahallesi'nde Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Şirinevler Mahallesi 264 Sokak'ta çıkan gece yangınında F.K.'ya ait ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:20
Olayın Seyri ve Müdahale

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde, Şirinevler Mahallesi 264 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, F.K.'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Nazilli İtfaiye Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangın bütün evi etkisi altına alarak evin tamamen yanıp kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması, olası can kaybının önlenmesi açısından teselli kaynağı oldu.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

