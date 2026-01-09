Kahramanmaraş’ta Narkotik Operasyonu: 184 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kahramanmaraş’ta narkotik ekipleri, 4-7 Ocak operasyonlarında 14,14 gram esrar ve toplam 184 adet sentetik ecza ele geçirdi; 4 tutuklama, 1 adli işlem başlatıldı.

Operasyon Detayları

Kahramanmaraş’ta narkotik ekiplerince yürütülen çalışmalarda 14,14 gram esrar ile toplam 184 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, 4 Ocak tarihinde 14,14 gram esrar ve 8 adet satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap; 7 Ocak tarihinde ise 176 adet satışı yetkili makamın iznine tabi sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konuya ilişkin adli mercilere sevk edilen 4 kişi tutuklandı, ayrıca 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

