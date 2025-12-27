DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.638,34 0,21%

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda şüpheli ölüm: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Onikişubat Çamlık Mahallesi'nde 20 yaşındaki B.A., park halindeki araç yanında kanlar içinde bulundu; cenaze Adli Tıp’a kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 08:54
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda şüpheli ölüm: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda şüpheli ölüm

Olayın Detayları

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki ormanlık alanda 20 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çamlık Mahallesi’nde devriye görevi yapan ekipler, orman yolu kenarında park halinde bulunan 46 DJ 170 plakalı aracı incelemek üzere durduklarında, aracın sağ tarafında kanlar içerisinde yerde yatan B.A.’yı buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma yapıldı. İncelemelerin ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA 20 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ OLARAK...

KAHRAMANMARAŞ'IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA 20 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ OLARAK BULUNDU.

KAHRAMANMARAŞ'IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA 20 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ OLARAK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Trafik Denetimleri: 668 bin 52 Araç Kontrol Edildi, 123 bin 909'e İşlem
2
Mersin'de MİT Destekli Operasyon: 33 Milyonluk 108 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Kahramanmaraş’ta Yarış İddiası: Nişanlı Çift Trafik Kazasında Öldü
4
Buldan'da 30 Metrelik Çukurla Tarihi Eser Arama: Kaçak Kazıcılar Suçüstü
5
Kocaeli'de Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Buldan'da Polis Kahvehanelerde Çay İkramıyla Dolandırıcılığa Karşı Uyardı
7
Bursa'da 4 Lise Öğrencisinin Tehlikeli Otobüs Yolculuğu

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye