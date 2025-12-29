DOLAR
Kahramanmaraş’ta Taksi ile Sepetli Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta Şazibey Mahallesi Hal Kavşağı'nda taksi ile sepetli motosiklet çarpıştı; 2 kişi yaralandı, motosikletlinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:34
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ticari taksi ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Şazibey Mahallesi Hal Kavşağı’nda meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 46 T 0041 plakalı ticari taksi ile R.K. yönetimindeki 46 AC 605 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, motosikletlinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

